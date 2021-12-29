韩外长称韩朝关系恐难借北京冬奥改善

韩国外长官郑义溶说，韩国政府曾希望借明年北京冬奥会之机改善韩朝关系，但目前看来这一期待难以实现。

据韩联社报道，郑义溶今天在韩国外交部大楼与记者座谈时，作出上述表示。他强调，韩国政府不会放弃希望，将利用一切机会改善韩朝关系，并为早日重启韩半岛和平进程全力以赴。

郑义溶重申，韩国政府不考虑外交抵制北京冬奥会。他说，韩国是上届冬奥会的主办国，政府将视情况决定以何种方式参加本届冬奥会；韩联社指出，郑义溶这番话说明韩国政府将派代表团参加北京冬奥会。

郑义溶表示，韩美已就朝鲜半岛终战宣言的重要性形成共识，实际上已就终战宣言的文本达成协议。双方曾于本月11日至12日在英国利物浦举行的七国集团（G7）外交和发展部长会议扩大会上重申这一点，目前正在研讨如何推动对朝协商取得进展。

被问及是否与朝方共享过关于终战宣言文本的信息，郑义溶说，具体内容现阶段难以对外公开，中方也未向韩方转达朝方的相关立场。朝鲜虽对终战宣言提议做出了一系列迅速而积极的反应，但韩方希望朝方做出更加具体的回应。

郑义溶也强调，在中美战略竞争日趋激烈的情况下，韩国政府的立场并不模糊。他说，韩方将以韩美同盟为基础持续发展韩中关系，政府认为韩美关系与韩中关系完全能够和谐发展。美中两国通过沟通与合作化解矛盾符合韩国的国家利益，韩国政府愿为美中关系发展发挥力所能及的作用。