李家超：任何人假借新闻工作危害国安应严厉打击

针对立场新闻高层及前高层被捕案，香港政务司司长李家超说，任何人如果假借新闻工作、利用新闻工作作为工具犯法及危害国家安全，特区政府严厉打击。他支持警务处国家安全处根据证据，对串谋发布煽动刊物罪依法处理。

根据《星岛日报》报道，李家超指出，任何人利用新闻工作破坏新闻自由、污染新闻自由，新闻工作者应该齐声反对、齐声说不，并保持距离。针对一些人利用新闻工作作工具达到政治目的，犯法及危害国家安全，警方对破坏新闻自由的人依法打击。

李家超还说，他对新闻工作者的害群之马予以谴责，也希望市民明白，香港新闻工作受《基本法》保障。

他还解释说，刑事法罪责追究终身，所以警方按证据行动需要采取适当措施，他对此大力支持。他重申，政府对于违法行为依法追究，对危害国家安全的行动防范、制止、惩治，政府是零容忍。

香港警方国安处今早拘捕《立场新闻》六名高层或前高层人员，据报被捕者包括《立场新闻》前总编辑钟沛权、前董事吴霭仪、何韵诗、周达智、方敏生及现任署理总编辑林绍桐。香港记协主席、《立场新闻》副采访主任陈朗昇也被带走协助调查。

《立场新闻》是香港亲泛民主派新闻网站，创建于2014年，经营模式是通过接受商业广告及公众赞助。 香港前特首梁振英今年10月指控《立场新闻》是美国代理人，并要求《立场新闻》公开与美国政府、政界人物和非政府组织的关系。