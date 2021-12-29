《立场新闻》宣布停止运作 所有员工已即时遣散

曾高调支持反修例抗争的香港媒体《立场新闻》宣布，《立场新闻》即时停止运作，包括网站及所有社交媒体立即停止更新，并将于日内移除。同时，立场新闻所有员工已即时遣散。

《立场新闻》于下午4时11分左右在官方面簿上说，香港警方今早拘捕公司多名高层及前高层人员、带走多人协助调查，并在公司办公室检走多部电脑及部分文件。

“因应情况，立场新闻即时停止运作，包括网站及所有社交媒体立即停止更新，并将于日内移除。署任总编辑林绍桐已请辞，立场新闻所有员工已即时遣散。”

《立场新闻》是香港亲泛民主派的新闻网站，创建于2014年12月，经营模式是透过接受商业广告及公众赞助。近年，《立场新闻》陷入财政困难和生存危机。

但自从2019年6月初反修例抗争爆发以来，《立场新闻》一直紧跟动态，并在报道中凸现对抗争者的同情，吸引了许多支持泛民的受众。

香港警方国安处今早拘捕《立场新闻》六名高层或前高层人员，包括《立场新闻》前总编辑钟沛权、前董事吴霭仪、何韵诗、周达智、方敏生及署任总编辑林绍桐。另据报道，香港记协主席、《立场新闻》副采访主任陈朗昇也被警方带走协助调查。

香港警方国家安全处高级警司李桂华今天下午在记者会上证实了此事，他并称这七名《立场新闻》相关人士涉嫌违反《刑事罪行条例》下的“串谋发布煽动刊物”罪，并援引《香港国安法》冻结《立场新闻》6100万港元（约1059万新元）资产。这是香港国安警察历来冻结最大笔的资金。

据《星岛日报》、《明报》等港媒报道，李桂华也说，《立场新闻》涉嫌在2020年7月至2021年11月不断刊登多篇带煽动性文章，其目的包括“引起憎恨或藐视香港特区政府”，甚至有内容有“煽动他人分裂中国”、“煽动颠覆国家政权”等。

他同时质疑《立场新闻》设有英国分社的目的，并强调警方国安处将会循《立场新闻》的资金来源、是否涉及勾结外国势力等方向去进行调查。