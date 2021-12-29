被指空间站碎片威胁太空安全 中国外交部：偷换概念倒打一耙

就美国卫星接近中国空间站一事，有记者提问称中国空间站产生的空间碎片威胁太空安全，中国外交部发言人赵立坚今天回应说，这是歪曲中国正常的外空活动，企图借此转移国际视线，完全是偷换概念，倒打一耙。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在今天举行的例行记者会上说，根据1967年的《外空条约》，各国应为其国内私人公司的一切外空活动承担责任，上述有关评论，淡化中国空间站和航天员安全受到威胁这一事实，渲染中国空间碎片威胁，这是歪曲中国正常的外空活动，企图借此转移国际视线，完全是偷换概念，倒打一耙。

赵立坚强调，中方始终本着为全人类谋福利的精神，和平利用外空，外空不是法外之地，各国都应尊重并维护以国际法为基础的外空国际秩序，采取负责任的态度，维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。中方愿就此与各国保持沟通与合作。

中国外交部昨天证实美国太空探索技术公司（SpaceX）发射的星链卫星，今年先后两次接近中国空间站，而中国航天员当时正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。赵立坚敦促美国采取负责任的态度，维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

上述事件中涉事卫星为SpaceX发射的星链-1095卫星、星链-2305卫星。资料显示，SpaceX是由马斯克（Elon Musk）2002年6月建立的美国太空运输公司；该公司在2008年获得美国太空署（NASA）的正式合同。