港媒：立场创办人蔡东豪被通缉

香港媒体引述消息人士报道，《立场新闻》的创办人之一兼董事蔡东豪被港警通缉。

据香港01报道，消息人士透露，港警国安处搜捕《立场新闻》办公室后继续调查案件，正通缉包括蔡东豪的多名涉案人士。

消息人士透露，警方掌握的资料显示，蔡东豪于2014年9月占中后很少出席政治活动，过去一直保持低调，甚少出席反政府示威活动或高调声援反修例活动示威者。另有消息指，蔡东豪可能已经离境。

港警国安处以“串谋发布煽动刊物”罪为由搜查《立场新闻》办公室。国安处高级警司李桂华介绍，《立场新闻》涉嫌在2020年7月至2021年11月不断刊登带煽动性文章。

据报道，李桂华所指的煽动性文章，包括立场新闻在2021年2月，对于前“键盘战线”发言人邝颂晴的专访。专访中，邝颂晴要求德国政府因《香港国安法》立法而制裁中国。

消息人士透露，《立场新闻》还在2021年5月转载“欧洲再出发大联盟”题为《从北爱尔兰抗争经验看香港抗争运动的未来》的文章。文章煽动他人参照爱尔兰共和军的武力抗争模式，在香港进行抗争活动。

另外，《立场新闻》2021年6月刊登一篇题为《生为维吾尔人就是罪》的文章，一名自称是维吾尔人在访问中，批评新疆再教育营的情况，指出内地没人权可言。

据透露；《立场新闻》还在2021年6月转载一篇区家麟题为《《苹果》创刊号社论：“我们属于香港”》的文章，指香港司法已被严重破坏，称《香港国安法》已取代香港所有法律，严重破坏香港的人权和法治。

消息又称，《立场新闻》亦涉及多次刊载多名潜逃外国人士的撰文，包括罗冠聪、许智峰、梁颂恒、张昆阳等，这些撰文涉及呼吁国际制裁香港。其中包括2020年8月罗冠聪的文章，该文分析美国制裁法会如何为中国带来负面影响，并称中国中央政府将无力反制。

《立场新闻》2020年12月刊登许智峰的专访。许智峰称，与全家一起移居外地，让他更安心以打“国际线”的方式继续抗争，并称会积极游说外国官员，对在港协助内地政府打压人权的人士和组织实施制裁，以及会将抗争思想和手法倒灌香港。

《立场新闻》2021年4月报导梁颂恒于4月24日在美国所发起的“奶茶联盟自由集会及游行”，文中梁颂恒促请美国对抗中国，实施“有意义的制裁”。

至于2020年11月，《立场新闻》又刊登由张昆阳发表有关国际应如何应对中国内地的评论，他促请国际社会联手以强硬手法，反对《香港国安法》继续实施，并呼吁外国要防范中国内地在军事、外交及领土等多方面的崛起及扩张，否则会影响国际自由及和平的发展。