布林肯与法德英外长通话声援立陶宛反对中国施压

中国对立陶宛的施压持续引发美国及欧洲多国关注，美国国务卿布林肯本月29日与法国、德国和英国外交部长通话，强调他们将声援立陶宛，以面对中国不断升级的经济和政治施压。

根据美国国务院发言人普赖斯于美国国务院官网发布的通话摘要，布林肯29日与法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）以及英国外交部长特拉斯（Liz Truss）进行通话，中国对立陶宛的施压成为讨论重点之一。

在通话中，他们强调，在立陶宛面对中国不断升级的政治压力的经济胁迫之际，他们将声援立陶宛，反对中国的这些行为。

立陶宛今年8月宣布允许台湾以“台湾”名义在首都维尔纽斯设立代表处后，立陶宛与北京的冲突不断升级，与立陶宛有经济往来的其他欧盟国家也被卷入其中，引发美欧多国关注。

在此次通话稍早前，布林肯于本月22日与立陶宛总理席希莫尼特通话，布林肯当时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国在外交、经济上的施压。布林肯认为，立陶宛货物和含立陶宛零件的货品进入中国卡关的报道“令人不安”，中国的施压引起严重关切，在国际贸易准则下，已构成经济胁迫。

此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利本月27日在欧盟对外行动署网站发布的文章也谈及，中国制裁欧洲议会议员的决定，以及施压立陶宛都对欧中关系造成损害。