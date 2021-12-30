广西多人因走私被押解“游街示众”

中国广西百色靖西市四人被押解“游街示众”的视频在社交平台流传，引发对政府执法过当的批评。

据《新京报》报道，靖西融媒体中心在社交平台上发布的视频显示，几人身穿防护服，胸前和后背挂有大幅照片，被相关人员押解“游街示众”。

报道称，这几个人因涉嫌运送他人偷越国境、走私等违法行为被惩戒，相关惩戒举措涉及在住所张贴惩戒通告，通过媒体多渠道曝光，冻结银行账户、宽带等。靖西市人民政府官网今年8月发布的一则视频也显示了相关画面。

视频中，该活动被称为“XX乡‘十个一律’惩戒现场会”，查询资料可知，当地疫情防控指挥部今年曾发布《关于实施边境疫情防控“十个一律”惩戒措施的通告》。

对于“游街示众”举措是否不妥，据正观新闻报道，靖西市公安局及安宁乡政府回应称，这就是现场惩戒警示活动，是按要求处罚，没有不合适。

《新京报》对此评论称，虽说靖西地处边境，承担着巨大的“外防输入”压力，当地在制定相关防疫举措时理应更加严格。但即便是为了防疫，也不能让“游街示众”这种严重违背依法治国精神的举措再次出现，相关针对性惩戒措施不能脱离法治的范畴。

评论还说，去年2月，中国公安部就明确指出，要依法开展防疫工作，坚持严格规范公正文明执法，严禁过度、粗暴执法。而像类似于视频中将嫌犯游街的做法显然已经突破了“依法防疫”的边界。