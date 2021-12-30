地方政府放松竞拍规定 难改土地交易低迷

尽管一些地方政府放松了招标规定，但资金紧张的中国开发商对收购土地变得谨慎，这也是他们流动性紧缩的另一迹象，并可能加剧中国的经济放缓。

据彭博社报道，中国房产信息集团(CRIC)汇编的数据显示，截至12月20日止的第四季拍卖地块只比起拍价平均溢价3%，第四季的溢价情况自第二季的17%和第三季的8%下滑。该研究机构追踪中国300个城市拍卖情况。

面对房屋销售下滑、融资渠道受限和借贷成本上升，许多中国开发商今年一直未购入新的土地。虽然北京正在微调对房地产行业的长期整顿，并在近期督促金融机构帮助市场平稳健康发展，然而迄今为止对提振开发商信心的帮助不大。

CRIC在报告中指出，“短期内市场情绪不太可能恢复，我们也不预期明年上半年土地销售会出现明显复苏。”

土地销售疲软对这个世界第二大经济体来说是个坏兆头，由于房地产和建筑业萎缩，中国第三季经济放缓。这也将加剧地方政府的债务问题，据易居研究院，地方政府约40%的收入依赖土地出让。地方政府现已面临经济疲软及多年投资热潮后负债累累带来的收入压力。

今年早些时候，中国10多个大城市将2021年的土地出让数量限制在三个，而非于全年时间内举办多个小规模的拍卖，以防止开发商抬高地价。不过，《证券时报》此前报导，11月一些地方政府放松了开发商的土地竞拍要求，比如下调土拍地块保证金比例，或不要求在一个月内全额付款。