中国科技富豪2021年财富缩水幅度创纪录

在中国监管机构的广泛打压下，中国十大科技富豪的净资产在2021年合计损失800亿美元（1080.52亿新元），接近他们总财富的四分之一，也是该指数自2012年开始追踪全球富豪以来的最大年度降幅。

据彭博社报道，彭博亿万富豪指数显示，拼多多创始人黄峥损失最大，达429亿美元，占其财富的三分之二，因这家电子商务平台股价暴跌近70%。阿里巴巴的马云财富减少约130亿美元。

网约车巨头滴滴6月份美国上市前的几周，投资者抢购其股权，推动这家网约车公司估值升至950亿美元，创始人程维的持股价值也随之升至67亿美元。自从中国官方宣布调查该公司并要求其从纽约证交所退市以来，这家总部位于北京的公司股价已下跌超过60%，程维的财富也降至17亿美元。

自从去年意外叫停蚂蚁集团的IPO以来，中国监管机构加大了反垄断力度，审查也变得越来越常见。在以各种原因被处罚之后，阿里巴巴、腾讯、美团和拼多多等科技公司一度高高在上的估值出现了下跌。他们被罚的原因从垄断行为、扰乱市场秩序到交易未依法申报，不一而足。

中国还对所谓的可变利益实体(VIE)架构给予了更多关注。中国科技行业长期以来利用这个漏洞来绕开政府限制，赴境外上市融资。尽管当局公布了管理该国公司赴海外股票发行的全面性规定，对过去20年几乎畅通无阻的海外IPO加大审查力度，但不确定性依然存在。

与此同时，美国证券交易委员会本月宣布了颁行一项新法律的最终计划，该法律要求外国公司提供审计底稿供美国检查，否则可能3年内被纽约证交所和纳斯达克摘牌。这可能意味着数百家中国公司将从美国退市，并在香港或中国内地重新上市。

香港大学亚洲环球研究所所长陈志武说：“中国科技行业最好的时代已经过去了，若没有美国资本市场，中国科技行业的历史会截然不同。”

字节跳动创始人张一鸣是为数不多的今年财富增长的中国互联网大亨之一。根据软银集团今年一份文件中的估值计算，他的财富增加了195亿美元。这在一定程度上要归功于他让这家TikTok的母公司保持非上市地位，从而免受市场波动的影响。但在监管整治期间，他也努力保持低调。今年5月，他宣布辞任首席执行官，上个月又退出了董事会。

许多科技高管也采取了类似的行动。直播应用快手科技在香港上市仅仅9个月后，其联合创始人宿华就在11月卸任首席执行官一职。9月，京东任命一位新总裁，称刘强东将专注于长期战略。

尽管个人财富缩水，但一些中国科技富豪加大了慈善捐赠力度，以响应中国政府的“共同富裕”口号，来解决社会不平等问题。小米的雷军和美团的王兴已分别捐出价值22亿美元和23亿美元的持股，这也导致他们的财富缩水。

彭博汇编的数据显示，截至8月末，中国亿万富豪在2021年向慈善事业捐款至少50亿美元，比去年全年全国捐款总额还要高出20%。

陈志武说，随着马云等标志性的科技界亿万富豪退出公众视野，这个行业需要重塑核心战略，以在未来实现新的增长。他说：“我认为，经过对过去二十年黄金时代的驱动因素进行深入思考和重新评估，未来某个时候，好日子还会回来的。”

