北京警方：三人捏造佟丽娅不实信息被拘留

北京海淀公安分局昨晚（29日）在官方微博发布通告称，三名嫌疑人捏造、散布涉及中国女星佟丽娅的不实信息被拘留。

警方通报称，海淀警方本月22日发布了佟丽娅报案有关情况的通报，并关注到广大网友对网络公共秩序的关心，感谢对警方执法办案活动的监督。

“平安北京海淀”通报说，警方接到相关报案后依法受案调查。经工作，将魏某（男，35岁）、周某某（女，43岁）、唐某某（男，36岁）三名嫌疑人查获。

通报写道，现已查明，上述三人出于吹嘘炫耀目的，捏造、散布涉及相关报案人的不实信息，造成恶劣社会影响。三人对自身违法事实供认不讳，公安机关已依法作出行政拘留处罚。

微博在本月21日出现佟丽娅再婚传言，但相关消息随后被删除，北京海淀警方22日公告称，针对近期网络所传谣言，公安机关已经受理佟丽娅的报案，案件正在调查中，并强调网络不是法外之地，造谣滋事等违法行为将依法查处。

对于海淀警方昨晚发布的最新通报，不少网民在下方留言提问，“谣言具体是什么？”“他们吹嘘炫耀了什么？”相关词条也再次登上微博热搜榜。

在海淀警方通报佟丽娅报案情况后，佟丽娅工作室官方微博昨晚也发表声明称，12月18日下午，中国国内部分社交平台用户无视法律法规，在没有任何事实依据、只有一张荒谬截图的情况下，开始有组织有规模的大肆发酵佟丽娅的虚假信息，工作室第一时间委托律师根据平台规定发函进行正当维权，对影响恶劣的取证存证并报警，整个处理流程合规合法。

声明强调，针对佟丽娅的虚假信息实属凭空捏造，恶意诽谤，佟丽娅目前为离异、单身状态，从未有过任何有违私德的不道德行为。

声明还说，“正告还在继续利用卑劣手段造谣诋毁、污蔑攻击抹黑佟丽娅女士个人形象的别有用心之徒，法律面前人人平等，谁以身试法，我们就一诉到底，绝不妥协！”