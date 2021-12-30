中国市监总局局长：反垄断反不正当竞争监管须加强

中国市场监管总局局长张工认为，需为企业竞争行为设置好“红绿灯”，反垄断反不正当竞争监管也亟须加强。

据新华社报道，张工接受采访时说，2022年要坚持监管规范和促进发展并重，深入实施公平竞争政策，加强反垄断反不正当竞争监管执法。

他续称，随着超大规模市场的形成，各类市场主体的竞合关系发生深刻变化，资本在壮大中利弊两方面特征日益显现，市场垄断和行政性垄断同时并存，反垄断反不正当竞争监管亟须加强。

张工认为，要围绕平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域加强监管执法。张工强调，这是需要进一步统筹把握的竞争规制重点，健全公平竞争审查机制，加强滥用行政权力排除限制竞争执法，坚决破除地方保护和市场分割。

针对如何理解全方位、多层次、立体化监管体系，张工说，进一步形成协同监管的规制合力。推进市场准入、行业监管和竞争监管等更加紧密衔接，更加注重由监管执法个案对接向深层次制度对接转变。

另据路透社报道，今年以来中国加强了对互联网巨头的反垄断监管。今年4月，监管部门对阿里巴巴开出182.28亿元（人民币，下同，约38.67亿新元）罚单；10月美团反垄断罚单靴子落地，市场监管总局责令美团全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。

11月下旬，市场监管总局还对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉案企业包括百度、阿里巴巴、京东和腾讯等。名单还包括苏宁易购、滴滴，以及阿里巴巴旗下的饿了么、淘宝等，涉及阿里巴巴和腾讯的均超过10起。