紫光重整计划获债权人会议表决通过

中国紫光集团周三晚间发布公告，公司等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议当日召开，重整计划获表决通过。此前该方案曾遭到紫光集团董事长强烈质疑。

据路透社报道，紫光集团公告显示，会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决，各组均表决通过《重整计划（草案）》；管理人后续将依法向北京一中院提出裁定批准《重整计划（草案）》的申请。

21世纪经济报道昨日报导，紫光集团重整案战略投资方600亿元人民币（127.24亿新元）规模的战投资金将于明年3月31日前到位。

紫光股份和紫光国微本月上旬发布公告，披露紫光集团等七家企业实质合并重整案新进展，管理人确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产理有限公司作为牵头方组成的联合体为战略投资者。

中国官媒--上海证券报随后报导称，智路建广联合体提出的方案现金出资达600亿元，将全部用于向债权人清偿，有望最终实现95%至100%的清偿。

重整方案随即遭到紫光集团董事长强烈质疑，称重整方案将导致逾700亿元“国有资产流失”；紫光集团随后回应称，管理人在战略投资人招募和遴选过程中全程接受法院、债权人等各方监督，各项工作进程均依法合规；同时，紫光集团资不抵债已获证实。

