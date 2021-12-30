美德加等多国及组织谴责香港拘捕《立场新闻》高层

香港警方昨天（29日）以涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪为由，拘捕民主派网媒《立场新闻》的六名高层或前高层人员，引起包括美国、德国、加拿大等国家和联合国等组织的谴责，并呼吁香港和中国大陆当局释放相关人员。

综合美国国务院新闻稿、路透社、彭博社、央视网等报道，美国国务卿布林肯本月29日呼吁中国大陆和香港当局停止针对香港的自由和独立媒体，并立即释放那些被不公正拘留和指控的记者和媒体工作人员。

布林肯说，言论自由，包括媒体自由，以及由独立媒体提供的信息，对于繁荣和安全的社会至关重要，中国大陆和地方政府破坏了香港的公信力和生存能力。

德国外交部发言人也谴责此次的逮捕行动，并称，“从我们的角度来看，这些事件再次说明，香港的多元化、意见自由和新闻自由正在不断受到侵蚀，特别是在《香港国安法》生效以来。”

由于被捕的七人中包括持有加拿大国籍的歌手何韵诗，加拿大外交部长赵美兰（Mélanie Joly）也在推特上针对逮捕发表看法，重申加拿大将永远站出来支持民主和新闻自由，并对包括何韵诗在内，遭港警逮捕的现任与前任董事会成员和工作人员深表关切。

此外，联合国人权办公室在一份声明中告诉路透社称，对香港持续压制公民空间的行为感到震惊，并呼吁当局确保这些案件的进一步审理充分尊重《公民权利和政治权利国际公约》中规定的这些权利。

欧盟对外行动署的发言人史塔诺 (Peter Stano) 也在推特上发文称，港警大规模搜查《立场新闻》办公室与逮捕七人的举动再次证明香港的新闻自由正持续恶化。他写道：“人权与基本自由是香港基本法与一国两制的基础，香港当局应该尊重这些原则。”

香港记者协会则发表声明称，深切关注警方在一年内多次拘捕传媒高层及搜查藏有大量新闻材料的新闻机构办公室，促请港府按照《基本法》保障新闻自由。

针对以上言论，中国外交部驻港公署发言人表示强烈不满和反对。发言人强调，香港基本法和国安法明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。国安法实施以来，香港发展重回正轨，新闻自由得以在安全、稳定、法治环境下得到更好保障，这是任何不带偏见之人都无法否认的。

在逮捕行动执行后，《立场新闻》宣布，立即停止运作及遣散所有员工。香港警方国家安全处透露，该处是在昨天上午采取行动，拘捕三男四女，年龄介于34至73岁。据了解，被捕人士包括《立场新闻》前总编辑锺沛权、前董事周达智、吴霭仪、何韵诗、方敏生及署任总编辑林绍桐六人。