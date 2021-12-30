中国体育总局：国脚严禁增加新文身

中国国家体育总局出台规定，国家足球队及U23国家队运动员严禁增加新的文身，对已有文身者，将劝诫其自行清除。

据澎湃新闻报道，前（28日）晚，体育总局答复了《关于中国足球振兴刻不容缓的提案》。

体育总局要求，国家队及U23国家队运动员严禁增加新文身，对已有文身者劝诫其自行清除文身，如有特殊情况经队伍同意后必须在训练、比赛过程中对文身进行遮挡；U20国家队及以下各级国家队，严禁征调有文身的运动员。

体育总局还要求，各级国家队进一步组织开展多种形式的思想政治教育活动，加强运动员的爱国主义教育，增强使命感、责任感、荣誉感，打造能征善战、作风优良的国家队。

这是中国体育总局首次对足球运动员文身问题进行明确规定。

此前，类似要求是以通知的方式下发到各级国家队和俱乐部。从2018年3月底的中国杯开始，不少有文身的队员就在比赛中用绷带遮住文身。在中国男足拍摄的合照中，一些胳膊等明显位置有文身的球员也被后期处理。

对于球员文身问题，网民反应不一。有网民支持体育总局的规定，认为中国足球要想振兴，必须先严肃球队纪律和个人品德；也有网民认为，是否有文身，和运动员的竞技水平与道德准则并无关系，并举例，梅西等世界级球星也有文身。