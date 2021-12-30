《立场新闻》英国分社今宣布停运

继《立场新闻》昨天（29日）宣告停止运作后，《立场新闻》英国分社今天也宣布停运，并移除全部报道及帖文。英国分社主任杨天帅已正式辞去英国分社主任一职，即日生效。

根据杨天帅今天在面簿发文称，由于《立场新闻》已于今天停止运作，《立场新闻》英国分社也同步停止一切业务。《立场新闻》英国分社曾经提供之内容，包括网站报道及社交媒体帖文，已全部移除。

杨天帅在帖文中说，英国分社于2021年2月下旬开始运作，原意是透过驻英记者，英国国民（海外）护照（BNO）签证计划开放申请后移英港人的生活与声音，并因应英国与香港的时差，支援香港立场新闻的深宵运作。

香港警方昨天以涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪为由，拘捕民主派网媒《立场新闻》的六名高层或前高层人员。香港警方国家安全处透露，该处是在昨天上午采取行动，拘捕三男四女，年龄介于34至73岁。据了解，被捕人士包括《立场新闻》前总编辑锺沛权、前董事周达智、吴霭仪、何韵诗、方敏生及署任总编辑林绍桐六人。

消息传出后，引起包括美国、德国、加拿大等国家和联合国、欧盟等组织的谴责，并呼吁香港和中国大陆当局释放相关人员。

另据香港01引述消息人士报道，《立场新闻》的创办人之一兼董事蔡东豪被港警通缉。