日媒：在台日侨为台海突发事态做准备

日本共同社报道称，在台湾的日本侨民开始为台海突发事态做准备。由于难以依靠自卫队撤侨，日企和侨民团体已开始自行采取对策。

据共同社报道，一家日资银行建立了全体员工的紧急联络网，并按照危机应对手册开展了避难训练。一旦认定风险较高，将考虑让包括家属在内的员工迅速撤离。

日本台湾交流协会台北事务所正在呼吁逗留3个月以上的日侨提交在留登记，以便建立联络网，但对于撤侨的态度则是“基本要靠自己努力”。

在台南市，当地日侨为应对突发事态等成立了民间非盈利团体“台南市日本人协会”，理事长野崎孝男强调：“不能因为日本政府说万无一失就疏忽大意。集本地区之全力保护侨民，不能让弱者被落下。”

日侨团体相关人士称，突发事态发生后，从太平洋一侧的台湾东部利用船舶撤侨是“现实的选项”。不过，包括短期逗留者在内，在台日侨人数或达2万人。该人士认为，要让全体日侨都前往东部，是一项难度很高的任务。

共同社的报道指出，虽然日本政府称侨民保护“将力争万无一失”，但因为日本与台湾没有外交关系，官方的撤侨行动将受制约。

共同社报道称，日本政府的立场是，海外发生紧急事态时派自卫队撤侨必须得到对方国家同意。由于征求同意的对象是中国大陆而非没有外交关系的台湾，可能面临无法使用自卫队飞机运送侨民的情况。