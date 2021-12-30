苏贞昌吁投入更多资源解决台湾少子化问题

台湾少子化问题严重，更面临新生儿死亡率偏高、未达标准的问题，对此台湾行政院长苏贞昌今天（30日）上午在行政院会上表示惭愧，强调应该投入更多资源来解决上述问题。

据台湾《联合报》报道，苏贞昌在会上说，台湾新生儿死亡率高达千分之4.5，明显高于日本和韩国邻近国家，分别是千分之2.5和千分之3.2，甚至没有达到经济与合作发展组织（OECD）平均千分之1.9的“先进国”标准。

针对上述数据，苏贞昌表示很惭愧，也不该如此。他续称，以台湾医疗和公共卫生的进步，应该有办法改善。虽然台湾在去年二月就已核定优化儿童医疗照护计划，10年要投入28亿元（新台币，约1.37亿新元），提升儿童医疗品质、降低儿童死亡率、维护儿童生命健康，但他认为可以再投入更多资源。

苏贞昌也吁请台湾卫福部进一步优化，结合各方面资源，如医疗体系及相关社会体系，也要跟地方政府互相配合、合作，来落实相关计划与政策。他也特别请行政院政务委员林万亿督导，主计总处支持预算。他强调，“我们要用更大的决心、力量，来改善这个问题”。

苏贞昌认为，少子化是非常严峻的挑战，不是一、两年就能看到成效，除了主责的卫福部，各部会也都应整合解决儿童死亡率及少子化问题，需整体看待这个问题。

台湾卫福部今天上午在行政院会报告“优化儿童医疗照顾体系报告”，从生命历程的基础架构上优化儿童医疗照护，增加儿童医疗及健康资源。儿童医疗照护网络分为三层布建，并有八大策略，包含完备周产期医疗照护、建立分级分区急医疗网络等。

根据台湾内政部统计，2020年台湾人口首度呈现负成长，去年台湾的新生儿出生人数约16万5249人，创史上最低的出生人口数记录。