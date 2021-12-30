立场新闻案 林郑称行动非整顿反对派媒体

香港警方拘捕民主派网媒《立场新闻》高层的行动被一些西方国家批评，香港行政长官林郑月娥今天反驳称，相关批评偏离事实，有关行动并非针对某些立场的媒体，也不是整顿反对派媒体。

综合星岛日报及香港01网站报道，林郑今天上午罕见以“回顾年度工作”为主题在政府总部见记者，被问到警方国安处昨天拘捕《立场新闻》现任或前任多名高层事件时，她表示不会评论正被执法机关调查的个案。

但她说，有关行动并非针对某些立场的媒体，也不是整顿反对派媒体，而是基于法律的执法工作。

她还说，每次发生类似事件，一些西方机构及媒体、外国政府都不分是非黑白地指责有关行动是冲击言论自由、压制民主，这是偏离事实的，形同践踏法治。

她强调，基本法之下，人权及自由受到充分保障，但没有人可以凌驾法律，自称第四权的传媒也不能凌驾法律，同样受到制约。

林郑的五年特首任期来到尾声，明年6月将卸任，她在今天的记者会上多次被问及竞逐连任意向时，仅重申特首选举明年3月27日举行，提名期在1月开始，距现在仍有一段距离。

香港警方昨天以涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪为由，拘捕《立场新闻》六名高层或前高层人员。《立场新闻》过后也宣布停止运作及遣散所有员工。

香港警方今天中午已正式落案起诉立场新闻前总编辑钟沛权及现任署理总编辑林绍桐，涉及一项“串谋发布煽动刊物罪”，下午将在西九龙裁判法院提堂。

事件引起国际关注，包括美国、德国、加拿大等国家和联合国人权办公室等纷纷呼吁中国中央政府和港府释放相关人员。

中国外交部驻港公署发言人则强调，香港拨乱反正的历史大势不可阻挡，任何外部干预抹黑都如螳臂当车，不自量力，奉劝外部干预势力停止破坏特区法治，停止与涉嫌危害中国国家安全的犯罪分子沆瀣一气，停止以任何借口干预香港事务和中国内政。