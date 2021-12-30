美黑名单阴霾下商汤“首秀”股价坚挺

在被美国列入投资黑名单阴霾下上市的中国人工智能初创企业商汤集团周四首日登场，盘中高见4.74港元（0.82新元），较招股价高出23%，其后升幅稍缓，但在散户的支持下，股价表现坚挺，早盘收市仍比招股价高11.4%。

据路透社报道，商汤集团招股反应未算热闹，公司以3.85港元的招股价区间下限定价，开盘价报3.91港元。成交量稳占港股之首，以成交额计排第四，居腾讯、阿里巴巴及美团之后。

信诚证券联席董事张智威说，商汤首日表现亮丽，因公司以下限定价，看得出大股东及上市保荐人等有决心股价守在招股价以上。他说：“但我没预期升幅这么大...今早以散户买盘较多，他们的心态并非看长业务前景，守住招股价就输的有限。”

商汤科技香港公司总经理尚海龙在上市仪式上表示，不会特别介意短期的股价，更关注的是长期能否坚持原创。他说：“我们更加关注的是（公司）长期能不能坚持原创，能不能坚持做中国原创科技。”

商汤集团因此前被美国财政部列入“非SDN中国军工复合体企业名单”，本月中撤回其香港首次公开发行(IPO)，更新招股书后重新招股，招股价区间3.85至3.99港元及发售股数均不变。但排除美国投资者认购IPO发售股份，同时基石投资者名单亦出现变动。更新后的基石投资者认购金额总计为5.1亿美元（6.90亿新元），全数为中资机构投资者；原招股书中为4.5亿美元。

商汤IPO供散户认购的香港公开发售部分获5.18倍认购，国际配售部分获1.5倍认购，公司最终以招股价区间下限定价，未计行使超额配股权前的初步集资额为57.75亿港元。分析师表示，商汤的国际配售认购是今年以来香港大型IPO中表现最差的其中一次，因排除了美国投资者。

公司集资所得六成将用于增强研发能力、其余用于开发产品、新投资、寻求战略投资及收购机会等。

商汤是在第一家由香港科学园孕育的科技初创“独角兽”，以同股不同权架构在港上市。财政司司长陈茂波出席商汤上市仪式致辞时表示，连同商汤在内，香港至今已有60多家公司循同股不同权制度上市，集资总额超过5,700亿港元，占香港股市总市值约四分之一。

大盘恒生指数及恒生科技指数早盘亦见反弹，均收高0.21%。