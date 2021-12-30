王毅：欧洲在对华政策上存在认知分裂

中国国务委员兼外交部长王毅认为欧洲在对华政策上存在“认知分裂”，他并强调中欧的合作将会是世界之福。

根据中国外交部于官网发布的新闻稿，王毅今天（30日）接受新华社和中央广播电视总台联合采访。

他在谈及中欧关系时说，欧洲一方面与中国建立了全面战略伙伴关系，一方面又将中国定位为制度性对手，这样的逻辑不仅对中欧关系造成了干扰，也对欧洲朋友自己带来了困惑。

王毅续称，中欧彼此的制度是不同，但这并不等于说一定就是对手，双方完全可以相互尊重、相互借鉴、相互助力。中国愿意与欧洲在人权、民主等问题上，以开放的态度开展坦诚对话，同时成为欧洲作为多极化进程中的一支重要力量。

王毅强调，中欧两大文明、两大力量、两大市场如果能够在相互尊重基础上取长补短，形成合力，将是世界之福、人类之幸。

他称，关于中欧投资协定，这是迄今为止中方对外开放程度最高、市场准入门槛最低的经贸协定，有利于中国，更有利于欧洲。如果为中欧投资协定设置障碍，实际上是在为自身的发展设置障碍，最终损害的是欧洲人民的长远利益。

《中欧全面投资协定》本于2020年12月达成，原本预计可于今年在欧洲议会通过。但今年3月，为回应西方国家就新疆维吾尔人权问题对中国的制裁，北京向10名欧盟政治人物及四个实体实施制裁措施，随后该协定就遭到搁置。

另外，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）于本月3日在与欧盟对外行动署秘书长萨尼诺在会谈后说，美国和欧洲对中国的态度“越来越趋同和一致”。