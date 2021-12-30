“眯眯眼”事件 微博禁言28账号

中国食品厂商“三只松鼠”广告中的模特“眯眯眼”妆容，再次在中国舆论场掀起“辱华”讨论，社交平台新浪微博今天（30日）呼吁以包容宽厚心态看待不同观点，并称在“眯眯眼”事件中，站方对恶意攻击与事件无关人士的28个账号做出处置。

新浪微博社区管理官方微博今天发布微博社区公告称，微博始终倡导，发表意见要理性客观、文明友善，更多用专业的知识，权威的例证和真诚的态度去说服别人。同时，也要以包容宽厚的心态去看待他人提出的不同观点，“‘有理不在声高’，切不可一言不合就大动干戈，恶语相向；更不能传播极端言论，恶意‘扣帽子’‘打标签’，意图引战对立。”

公告说，近期发现，在一些热点社会议题的讨论中，大部分网友都是正常发表观点，客观阐述自己的看法和立场。但也有极少数人借题发挥，泛化矛盾，制造对立。比如在“眯眯眼”事件中，部分网友到他人微博下恶意评论，进行人身攻击，侵犯了他人名誉权，破坏了社区良好的讨论氛围，站方对这种寻衅滋事的行为给予严肃处置。

依照《微博社区公约》的相关规定，站方对恶意攻击与事件无关人士的@飞扬5884840321 @喵咪喵喵咪喵喵咪喵 @南楼一向 等28个账号做出删除违规内容、扣除信用分及禁言七至30天的处置。同时，清理违规微博、评论，并持续开展排查处置。

公告最后强调，真理越辩越明，但真理的讨论需要好的环境，欢迎所有文明友善的网络行为，珍惜广大用户每一次真诚美好的发言。