王毅：掏空一中原则将使美面临不可承受代价

中国国务委员兼外长王毅今天（30日）点名批评美国纵容鼓励“台独”势力，试图歪曲和掏空“一中原则”，警告这不仅将把台湾带入极其危险的境地，也将使美国面临不可承受的代价。

据中国外交部官网消息，王毅就今年国际形势和外交工作接受新华社和中央广播电视总台联合采访，他提到尼加拉瓜与中国大陆恢复外交关系时说，这充分证明坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。

对于台湾问题，王毅说，虽然海峡两岸由于当年的内战存在政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，也不可能分割，这就是台湾问题的真正现状，也是体现一中原则的“九二共识”的实质内涵，由此构成了两岸关系谋求和平发展的根基；他批评民进党当局执意破坏这一现状和根基，是制造台海局势紧张的罪魁祸首。

他强调，中国实现统一，是不可阻挡的大势；“台独”走向失败，是不可避免的结局。台湾除了和大陆统一，没有任何其它的出路。

对于中美关系，王毅评估说，今年两国关系确实出现一些变化，美国领导人和一些高官表示不寻求新冷战，不支持“台独”，无意同中国发生冲突对抗，但同时仍在涉及中国主权安全发展利益的问题上不断挑起新事端，言行不一让人们对美国的信用产生严重质疑。

至于中国的对美政策，王毅说，中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则，是中美关系恢复健康稳定发展的必由之路。而能否实现这一前景，他认为美方需要彻底想明白三件事：

第一，中国的发展振兴是一个主权国家应有的正当权益，更是谁也改变不了、阻挡不了的必然趋势。与其逆流而动，不如顺势而为，只要美国真正放下打压遏制中国的执念，中美关系就能重回正轨，稳定发展。

第二，中国不管发展到什么程度，都不会走西方国家称霸世界的老路，也没兴趣去改变谁、取代谁、威胁谁，只要美国真正把中国当做伙伴而不是对手和敌人，中美就可以相互成就，共同繁荣。

第三，中国的社会制度和发展道路，是14亿中国人民的坚定选择和集体意志。中国尊重美国的制度和道路，但决不允许自己选择的制度和道路被诋毁、被破坏。只要美方真正解开意识形态对立的心结，中美两种制度、两种道路就可以在这个星球上和平共存。