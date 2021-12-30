优衣库创始人：不会偏袒中美任何一方

日本休闲服装连锁店优衣库（Uniqlo）创始人柳井正说，优衣库不会在美国和中国之间一触即发的紧张局势中偏袒任何一方。

据《日经亚洲评论》报道，柳井正在接受采访时发表以上言论。在谈及中美关系时，柳井正说，中美似乎看起来存在矛盾，但实际上没有。

他补充道，在中美之间口水战的背后，中美经济关系实际上处于非常良好的状态，有着稳固的资本和贸易流动。美国的金融资本正在流入中国，中国对美国的出口也一直在上升。

针对他曾拒绝评论优衣库是否使用来自新疆的棉花，柳井正解释道，这并不是在担心来自中国的抵制。柳井正说，美国的做法是在强迫公司表明其效忠态度，但是他想表明，他不会玩这种游戏，只想在中国和美国之间保持中立。

记者进一步追问，即便如此，优衣库仍一直专注于公司在美国业务，柳井正回答说，这是因为美国市场有很大的增长潜力。他补充道，在1995年，美国和日本的消费者在服装上各花费了约16万亿日元（按当前汇率计算为1894亿新元），日本的总额更高。而现在，美国的支出约为40万亿日元至50万亿日元，而日本则降至不到9万亿日元。

柳井正10月在一场财报会上说，公司会继续加强针对公司供应链的审查力度，“绝对不会容忍”供应链中存在“侵犯人权”的情况。《日本产经新闻》当时称，在所谓“新疆棉事件”可能造成企业管理风险的背景下，这是柳井正再度重申自己维护人权的立场。日媒也注意到，柳井正虽一直在强调人权，但避免对“新疆棉事件”作出明确表态。