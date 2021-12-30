鼓励生育 宁波二孩三孩家庭首房贷额度提高

中国宁波市为了鼓励生育，提高了生育二孩三孩家庭买首套房的公积金首贷额度。

据澎湃新闻报道，记者30日从宁波市住房公积金服务热线证实，明年起，该市按照中国国家生育政策生育二孩或三孩的家庭，连续缴存住房公积金满两年，首次申请公积金贷款购买首套自住住房的，最高贷款额度由60万元/户（人民币，下同，约12万新元/户）提高至80万元/户。

热线工作人员说，宁波市住房公积金管理委员会下发的文件规定，这一政策自2022年1月1日起执行，此前借款人所购住房已在该市房屋交易管理部门信息系统完成网上签约的，仍按原住房公积金贷款政策规定执行；借款人商转公贷款资料已受理的，仍按原住房公积金贷款政策规定执行。

12月29日，宁波慈溪市住建局官微以“速看！宁波住房公积金贷款政策新调整”为题推送了“关于调整宁波市住房公积金贷款政策的通知”，称此次调整是为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，促进人口长期均衡发展，在落实国家二孩或三孩生育政策中发挥住房公积金的住房保障功能，支持职工刚性住房需求。

当天，宁波奉化区政府官网“政务动态”栏目发布“宁波市奉化区住房公积金贷款政策调整了”的文章指：2022年1月1日起，按照国家生育政策生育二孩或三孩的家庭，连续缴存住房公积金满两年，首次申请公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金最高贷款额度由40万元/户提高至60万元/户。