中国411家游戏企业签署防沉迷自律公约

目前中国已有北京、上海、广东等地的411家游戏企业自发签署《网络游戏行业防沉迷自律公约》。

据第一财经报道，中国常州国际动漫艺术周和江苏游戏产业高质量发展论坛27日至28日在常州举行。中国新闻出版研究院数字出版研究所所长王飚在论坛上介绍，中国国家层面的防沉迷实名认证平台已经建成，接入企业5000多家、游戏超万款，初步达成了防沉迷工作的基础性目标。

2021年9月23日，中国音像与数字出版协会游戏工委联合213家会员单位共同发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》。

为引导游戏企业自主落实防沉迷措施，中国音数协游戏工委在北京、上海等多地组织全国240家游戏企业进行适龄提示培训工作，目前头部、肩部企业（包含主机游戏、小程序游戏）95%的产品已经添加游戏适龄提示。

常州数字文化产业从最初的动漫、主题旅游起步，随着人工智能、网络游戏等新业态、新模式相继涌现，两年多来，常州动漫游戏产业增加值占比从25%提升至30%，增加值超过120亿元（人民币，下同，25.50亿新元），其中游戏产业增加值超过50亿元。目前，总投资超30亿元的江苏常州网络视听游戏产业园即将建成投运，已引进游戏企业12家，其中规模以上企业五家。

常州市委书记陈金虎介绍，常州大力实施“532”发展战略，加快建设长三角交通、创新、产业、生态、文旅中轴，以动漫、游戏等为代表的文化产业迎来加快发展的“黄金期”。

截至2020年底，常州全市文化企业和单位数超过1.9万家，其中规上企业700余家，实现文化产业增加值423亿元，占GDP比重5.21%，位列江苏第三。