消息：中国明年首批原油进口配额减少11%

消息人士和内部文件显示，中国已经发放了2022年第一批原油进口配额，数量比2021年首批配额减少11%，大型民营企业获得的配额超过小型加工业者。第一批进口配额为1.0903亿吨。在传出中国进口配额下降后，国际油价应声缩减涨幅。

据路透社报道，在获得配额的42家公司中，中国最大的三家民营炼油厂浙江石油化工、恒力石化、盛虹石化共获得4,195万吨，约占总量的38%，比一年前多出近50%。

根据中国商务部文件，浙江石油化工是中国最大的单一炼油商，原油加工能力为80万桶/日，该公司获得了2000万吨配额；其次是恒力石化获得1400万吨和盛虹石化的795万吨。

记者看到的文件显示，小规模炼厂总计获得5140万吨配额，同比减少约26%。

分析师说，这一趋势符合中国政府整合炼油行业的政策，即通过去除过度的、低效的加工产能，转而支持规模庞大、技术更为先进的炼油企业。

中国大宗商品咨询公司隆众周四在其微信账户上表示，整体来看，本次配额发放基本符合市场预期，大炼化与传统独立炼厂延续此消彼长趋势，传统独立炼厂基本运行仍有保证。

中国已将2022年非国有企业的原油进口配额总量定为2.43亿吨，与2021年的最初计划水平相同。