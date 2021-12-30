美国制裁中联办五官员 中国对等反制

对于美国以《香港自治法》对五名香港中联办副主任陈冬、何靖、卢新宁、谭铁牛、尹宗华实施制裁一事，中国外交部发言人赵立坚说，中国大陆决定采取对等反制。

据第一财经报道，赵立坚主持例行记者会时说，已经就美国制裁五名香港中联办副主任表明严正立场。中国大陆对美方依据国内法制裁中方人员、干涉中国内政的行径，坚决反对，强烈谴责。

赵立坚说，今年7月，美方借发布所谓香港商业警告已经宣布对包括五名中联办副主任在内的七名中方官员进行制裁。中国大陆根据《反外国制裁法》对美方有关人员进行了对等反制。美方这次重复宣布是翻旧账、炒冷饭，无非是借炒作涉港问题，服务遏制中国的政治图谋。这彻底暴露了美方关心香港人权是假，破坏香港繁荣稳定是真。

赵立坚表示，针对美方错误行径，中国大陆决定采取对等反制。根据《反外国制裁法》，对美国前商务部长罗斯等五名美方人员实施制裁。制裁的措施包括禁止上述人员入境，包括香港、澳门，冻结其在华财产，禁止中国公民及机构与其交易。此前中国大陆针对美国其他涉港错误行径将作出的反制决定，包括制裁对象和措施依然有效。

赵立坚表示，再次敦促美方撤销对中方人员所谓制裁，停止插手香港事务，干涉中国内政。中方将继续采取一切必要措施，捍卫国家利益和尊严。

被中国大陆制裁的美国官员分别是：美国前商务部长罗斯（Wilbur Louis Ross Jr.）、美国会“美中经济与安全评估委员会”（USCC）主席巴塞洛缪（Carolyn Bartholomew）、“国会—行政部门中国委员会”（CECC）前办公室主任斯迪沃斯、“美国国际事务民主协会”金度允、“美国国际共和研究所”在港授权代表亚当•金。