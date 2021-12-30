港智库：台湾问题根本性变化或将在2030至2035年发生

总部位于香港的独立智库香港全球化中心预测，台湾问题已朝向“武统”方向发展，根本性变化或将在2030至2035年之间发生。

香港全球化中心本月发布《2022年度十大预测》，以中国为立足点，从政治、经济、社会三大方面对2022年及以后的全球格局进行分析。

针对台湾问题，智库认为，在大陆日益坚定的决心，以及台湾内部“独派势力的猖獗”下，台湾问题已朝向“武统”方向发展，智库预测根本性变化或将在2030至2035年之间发生。明年开始，大陆会针对台湾问题开展实质性“子弹上膛”行动。

智库认为环中国领域将在明年成为关注焦点，面对中国的崛起，四方安全对话机制（Quad）、美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）和七国集团（G7）都将可能进行扩容和提升；欧洲对华政策也将与美国趋同，并成为北约协调内部差异的手段；中美关系将在两国制度差异及战略利益分歧固化的情况下，进入实质性恶化元年。

此外，智库预测，朝鲜半岛的终战协议谈判将在韩国总统文在寅明年3月卸任前开启，不过依然存在变数。

在经济领域，智库认为，明年全球能源供应短缺和芯片供应不足问题将持续，同时芯片等高科技产业的全球阵营分化将加剧，并出现以中美为代表的两个供应链体系。

智库分析认为，明年中国经济也将面临下行压力，并影响美国、日本等主要贸易伙伴的经济政策。在中国宽松的财政和货币政策下，将有可能迎来包括房地产在内的新一轮资产价格上升，今年针对多个领域的监管也将在明年逐步弱化。

在社会领域，智库认为，疫情虽不会在明年结束，但随着疫苗接种率提高，政策的逐步改进，疫情在全球的影响烈度将逐渐下降；同样在今年引起讨论话题的元宇宙虽然将获得更多热炒，但其底层技术和基础在明年不会有重大突破，多国政府将会出手加强监管。

此外，智库认为，以“特朗普主义”为代表的全球民粹势力将在明年下半年重新抬头，尤其是南欧诸国明年面临大选年，右翼势力普遍有抬头之势。