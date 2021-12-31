中国官媒播出辽宁舰与日舰同框画面

中国海军辽宁舰编队据报在本月进行远海实战化训练时，外军舰机对航母编队多次抵近侦察和跟踪监视，中国官媒也播出辽宁舰与日本准航母“出云号”同框的画面。

综合中国央视新闻和中国海军旗下的“人民海军”微信公众号报道，海军辽宁舰编队昨早（30日）圆满完成远海实战化训练，安全顺利返回青岛母港。在20余天的训练中，编队跨黄海、东海并经宫古海峡进入西太平洋多个海域，进行多个课题综合演练、互为条件对抗训练。训练中突出以战领训、实战实训、联战联训、体系练兵，对标远海部署能力需求，深入开展实战运用研练验证，有效提升了航母编队体系作战能力。

本月9日，编队启航后直奔黄海某海域，组织开展了编队搜救、舰载机战术飞行、空情处置等多项针对性训练，并围绕舰载战斗机全天候作战进行专攻精练，高强度、跨昼夜、多批次的舰基起降训练有序展开。

在向西太平洋航渡期间，辽宁舰编队航行一路、战斗一路，保持高度戒备，及时调整战斗部署等级，变换战斗队形，有效稳妥处置复杂多变的海空情况。在西太平洋，编队连续转战多个训练海域，贴近实战检验编队作战能力，多次组织对空、对潜等分域作战训练课目，歼-15舰载战斗机岛链外跨昼夜连续训练和战术飞行，进一步锤炼作战筹划、指挥控制、体系构建、兵力协同和综合保障能力，检验、完善、优化战训成果10余项。

外军舰机在训练期间对航母编队多次抵近侦察和跟踪监视，编队全程稳慎处置，多次组织舰载战斗机战斗起飞、有效应对。

环球网报道，央视新闻播出了辽宁舰与出云号同框画面，并说这是中国官方首次公开的中国航母与外军航母“合影”。

日本方面本月较早前也公布辽宁舰航经日本附近海域时的情况。