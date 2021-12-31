立陶宛政府拨款援助受中国制裁影响企业

随着中国对立陶宛实行的贸易施压不断加强，立陶宛政府正考虑实施一项价值1.3亿元（欧元，下同，约1.99亿新元）的援助计划，以支援受中国贸易施压影响的立陶宛企业。

据彭博社引述波罗的海通讯社（BNS）报道，立陶宛财政部长萨卡莱特（Gintare Skaiste）对内阁说，由于地缘紧张局势，以及目前立陶宛企业，尤其是出口企业在中国面临的问题，政府已经从欧洲区域发展基金（European Regional Development Fund）初步拨款600万元分配给企业。

立陶宛称，今年8月立陶宛宣布允许台湾以“台湾”名义在其首都维尔纽斯设立代表处后，中国大陆就对立陶宛实施“未经宣布的制裁”。

综合法新社和彭博社本月初报道，有立陶宛公司和商界领袖投诉称，他们的产品无法在中国大陆通关，包括林业和家具业产品都滞留在港口。立陶宛产业联合会主席亚努利亚维丘斯也证实，至少有五家企业面临此问题。“立陶宛被排除在（中国）海关系统外，系统中似乎已经不存在这个国家。”

立陶宛外交部对此发表声明称，“立陶宛将正式要求欧盟委员会介入，捍卫立陶宛的利益。”

中国驻立陶宛代办处昨天（30日）在一份声明中指责立陶宛试图将双边争端升级到欧盟层面。声明说，“中方一贯按照世贸组织规则行事，所谓中国对立陶宛经济施压纯属无稽之谈”，并称，“许多中方企业已不再将立陶宛视为值得信赖的合作伙伴，取消订单，也不再考虑对立投资。这是市场正常的趋利避害反应。”