中国央行称并购是化解房地产风险最有效手段

中国央行官员说，房地产企业间的项目并购是房地产行业化解风险、实现出清最有效的市场化手段。

据路透社报道，中国央行金融市场司司长邹澜昨天在新闻发布会上说，从长远看，通过并购等市场化方式推动房地产市场的结构性调整，有利于高负债企业集团资产、负债双瘦身的同时，保护住房消费者合法权益，有利于引导市场各主体更加重视项目本身的风险评估与管理，有利于形成房地产新发展模式。

他说，中国房地产行业的市场化程度较高，“从近几年的数据看，现有的10万余家房企中每年都会有将近500家的企业进入司法破产重整，这是行业优胜劣汰、实现出清的重要方式。”

中国央行、银保监会已经联合发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，在座谈会上并鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购，鼓励金融机构提供兼并收购的金融服务，助力化解风险、促进行业出清。

邹澜说，对于已经出险和资金周转困难的房企集团持有的优质项目子公司股权或资产，不少行业内的优质民营、国有企业是有购买意愿的，这相应产生了专门的合理融资服务需求。

他说：“（上述文件）鼓励金融机构提高服务效率，为并购营造良好的融资环境，助力化解风险、促进行业出清。”