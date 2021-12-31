台湾将就尼加拉瓜没收馆舍事件提起国际诉讼

对于已断交的尼加拉瓜没收台湾原外交馆舍并移交给大陆一事，台外交部昨天（30日）再度批评尼加拉瓜侵占原外交财产，称将就此事提起国际诉讼。

台外交部在官网上刊登新闻稿，称前驻尼加拉瓜大使馆的馆舍及财产，是台湾政府自1990年后合法购置的外交财产，并指尼加拉瓜不法动用国家权力，干扰台湾合法转移，进而侵占外交财产，是重大违反国际法作为。台湾“严正要求尼加拉瓜政府改正”，也将循国际诉讼，维护台湾外交财产。

台外交部说，台湾曾依国际法洽获第三地代为管理在尼加拉瓜的馆产，但被尼加拉瓜拒绝，导致台湾在时间紧迫情形之下，决定象征性转售予天主教会马纳瓜总教区。

台外交部又批评中国大陆联合尼加拉瓜强夺侵占原已售予尼加拉瓜天主教会的财产，称此举蛮横非法。

中国大陆外交部早前赞扬尼加拉瓜的做法是恪守一个中国原则的正义之举，强调“中国的全部国家财产，无论是在中国境内还是在海外，其所有权应归于中华人民共和国政府”。台湾外交部回应时批评中国大陆“公然明示违反国际法的强盗行为，并吞台湾的明确侵略意图已严重违反国际规范，破坏区域和平与稳定”。

尼加拉瓜报章《新闻报》（La Prensa）26日报道称，尼国总统奥尔特加（Daniel Ortega）下令没收台湾原外交馆舍，并将之移交给中国大陆。