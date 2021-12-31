马斯克称近地球轨道足够容纳几百亿颗卫星

因卫星接近中国空间站被中方批评的特斯拉创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）称，近地球轨道足够运行数百亿的航天器。

据英国《金融时报》报道，马斯克在接受该报采访时，反驳了星链卫星占据太多太空空间，以及针对他挤压卫星产业竞争空间的指责。他说，宇宙空间是极其巨大的，而卫星是非常微小的，“现在的情况并不是我们在以任何方式有效地阻止他人，我们没有、也不想阻挡任何人做任何事情。”

马斯克说，围绕地球的每个轨道“外壳”都比地球表面大，每往外太空延展10米，就有一个额外的外壳，这就意味着有几百亿颗卫星的空间。“几千颗卫星算不了什么，就像地球上的几千辆汽车，不算什么。”

报道称，马斯克发表的上述言论是在反驳欧洲太空总署新任署长约瑟夫·阿施巴赫（Josef Aschbacher）称马斯克正在“自行制定太空规则”的言论。阿施巴赫呼吁欧洲国家领导人别再协助马斯克主宰太空经济。

不过，有专家质疑马斯克的说法。哈佛-史密松天体物理中心的天体物理学家麦克道尔（Jonathan McDowell）说，以每小时17000英里的速度飞行的航天器，需要比汽车大得多的间隔，以便在可能发生碰撞时留出时间调整其轨道。

麦克道尔说，潜在的碰撞在接近发生的时候才会被识别出来，因为计算许多不同卫星的轨道是极其困难的，尤其是还会受到太阳变化的影响。他指出，卫星要计划一个避开动作，至少需要花上几个小时，甚至几天，这说明太空已经太拥挤了。

中国外交部本月28日证实两颗SpaceX发射的星链卫星今年7月与10月先后接近中国空间站，迫使中国空间站采取紧急避碰措施。为此，中国本月初将SpaceX投诉到联合国，指责星链卫星威胁中国空间站内航天员的生命与健康。