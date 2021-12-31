中国多地通知不举办跨年活动

中国多地发布紧急通知，宣布不举办或取消跨年活动。其中包括上海大世界、北京欢乐谷、南京新街口商圈和武汉的部分公共场所。

据微信公号“江苏警方”消息，广州海珠公安、广州天河公安分别发布通知：即将到来的跨年夜，广州塔、花城广场等公共场所没有组织任何形式的大型群众性活动。

发布类似通知的，还有上海大世界：2022年跨年期间，大世界夜场将不再举办倒计时、舞台表演、人工降雪等特别庆祝活动。

北京欢乐谷30日也发布消息，原定于2021年12月31日举办的跨年迎新主题活动取消，公园运营时间调整为早上10时至晚上10时，“幻影艺术节”活动正常举办。

南京新街口金融商务区管理委员会发布消息：因疫情防控需要，12月31日跨年夜及2022年元旦期间，新街口商圈范围内不组织户外灯光秀活动，不组织户外跨年倒计时活动。

武汉疾控也发布提醒：跨年夜，武汉汉口江滩、江汉关、光谷步行街等公共场所不举办任何形式的大型群众性活动，请市民尽量不要前往。

贵阳市公安局南明分局也发布消息，即将到来的2022年元旦，筑城广场、甲秀楼、花果园湿地公园、小车河湿地公园、青云市集等公共场所没有组织任何形式的大型群众性活动。花果园湿地公园双子塔跨年夜倒计时活动已取消。