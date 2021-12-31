张庭公司百元化妆品成本被指仅4元人民币

台湾艺人张庭与林瑞阳夫妇的TST公司涉传销被查的消息曝光后，有前代理商透露，其公司的百元化妆品成本，实际上只有4元人民币（约0.85新元）。

据红星新闻报道，记者前天（29日）联系上TST团队前“董事长”级别的一位代理商张女士（化名）。自2016年成为代理商以来，她凭借囤货的业绩成为TST的一名“董事长”。

张女士称，她今年在某电商平台上，看到TST卖一百多块的面膜的同源商品只有4块钱的价格，“意识到其中的暴利并深感不安”。再加上两名代理商因涉诈骗罪被上海青浦警方依法采取刑事强制措施，让她萌生退意。

当张女士表示不再继续代理后，她的“上线”马上将她微信拉黑。

张女士还告诉记者，自己当初成为TST代理商发展下线后，其下线的下线也会为她贡献收益，代理层级已达到了三级，符合中国现行法律对传销的定义标准。

“张庭公司百元化妆品成本仅4元”的话题已经登上微博热搜榜，吸引逾5300万阅读量。

石家庄市裕华区市场监督管理局目前正在对TST所属的上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查。该公司还因利用金融机构转移或隐匿涉传销资金而被采取保全措施，高达6亿人民币（下同，约1亿2750万新元）的资金被冻结。