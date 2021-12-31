中国12月制造业PMI为50.3%

中国制造业采购经理指数（PMI）12月份为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续回升。

据第一财经报道，从企业规模看，大、中型企业PMI均为51.3%，分别比上月上升1.1和0.1个百分点，高于临界点；小型企业PMI为46.5%，比上月下降2.0个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

生产指数为51.4%，虽比上月下降0.6个百分点，但高于临界点，表明制造业生产保持扩张。

新订单指数为49.7%，比上月上升0.3个百分点，表明制造业市场需求继续改善。

原材料库存指数为49.2%，比上月上升1.5个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅明显收窄。

从业人员指数为49.1%，比上月上升0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度有所回升。

供应商配送时间指数为48.3%，虽比上月上升0.1个百分点，但低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月放慢。

从企业规模看，大、中型企业PMI均为51.3%，分别比上月上升1.1和0.1个百分点，高于临界点；小型企业PMI为46.5%，比上月下降2.0个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

生产指数为51.4%，虽比上月下降0.6个百分点，但高于临界点，表明制造业生产保持扩张。

新订单指数为49.7%，比上月上升0.3个百分点，表明制造业市场需求继续改善。

原材料库存指数为49.2%，比上月上升1.5个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅明显收窄。

从业人员指数为49.1%，比上月上升0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度有所回升。

供应商配送时间指数12月份为48.3%，虽比上月上升0.1个百分点，但低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月放慢。

综合PMI产出指数12月份为52.2%，与上月持平，表明中国企业生产经营活动总体稳定扩张。