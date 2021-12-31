中国央行官员：明年经济增速料略超5%

中国央行货币政策委员会委员刘世锦介绍，2022年依然是充满不确定性的一年，经济有望实现中速增长，全年增速料略高于5%。2022年经济增速呈现前低后高态势，预计4月份左右是低点，9月份左右是高点。

据21世纪经济报导，刘世锦在“2021南方财经国际论坛”上的演讲指出，相比短期宏观政策，应该更关注中国进入中速增长阶段的结构性潜能，这是中国实现较高增长的主要来源。

他说：“今年以来，整体经济复苏进程不错，但9月份出现比较明显的回落。四季度经济同比增速可能在4%以下，说明当前经济下行压力较大。”

他并称，展望2022年依然是充满不确定性的一年，不过也有着新的机遇，诸如扩内需、绿色转型、科技创新等都有大量机会。

他同时指出，当前经济面临一定下行压力，所以大家很关注宏观政策。但是，宏观政策主要起到短期平衡稳定作用，不能对其付以过高的期望。

刘世锦说：“与短期宏观政策相比，我们更需要关注结构性潜能。其他动能在减弱，需要新动能补上，现在是结构性潜能框架转换时期，过度强调宏观政策起不了那么大的作用。”

他认为，针对当前经济运行中长期存在的一些结构性的矛盾，应该从跨周期的视角加以解决，需要平衡好短期和长期目标，建议采取“长规划、硬措施、软着陆”的方式。

中央经济工作会议提出，2022年要加大宏观政策跨周期调节力度，提高宏观调控的前瞻性针对性。各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

在绿色转型方面，刘世锦表示，要做好长期规划，形成降碳、减污、增绿、增长相互协同的机制，推动技术创新和制度创新来实现双碳目标。

