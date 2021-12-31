华为今年营收下降近三成

受到美国制裁的中国电信设备巨头华为预计，公司2021年全年营收下降近三成，并预测新的一年将继续面临挑战。

综合第一财经、新浪财经和法新社报道，华为轮值董事长郭平周五在致员工的新年信件中说，2021年总营收预计为6340亿元（人民币，下同，约1344亿新元），同比下降28.9%；华为第四季度营收下滑19％，至1782亿元人民币。

郭平在信件中说，明年华为仍然面临许多挑战，公司将与全球伙伴们紧密合作，有序推进各项变革和战略。他说，在新的一年中要多产粮食，做强根基，持续投入未来，通过为客户及伙伴创造价值，“活下来、有质量地活下来”。

展望未来，郭平说，数字经济已成为全球经济增长的主引擎，绿色低碳成为可持续发展的新动能，行业数字化与绿色的融合，将为信息处理和通讯行业带来巨大的发展机遇。

与此同时，外部环境持续动荡，信息通信科技（ICT）行业面临技术政治化、全球化割据等挑战。对此，郭平强调，华为要保持战略定力，理性应对外部的不可抗力，华为不会因为外部环境变化，就改变自己的理想与追求。

他续称，华为将持续与世界开放合作，把ICT技术应用到千行百业，通过数字化、智能化升级和绿色节能减排，为各行各业创造增量价值。

美国前总统特朗普执政时，因担心可能构成网络安全和间谍活动威胁，对华为实施制裁，禁止向华为出售用美国软件或设备制造的芯片，并通过切断华为使用谷歌安卓操作系统的渠道，迫使其创建自己的操作系统。

在美国的制裁下，华为的困境迫使它迅速转向新的业务线，包括企业计算、可穿戴设备和健康技术、智能汽车技术和软件。华为今年1月至9月的营收也下滑了32%。

不过，随着华为创始人任正非女儿、首席财务官孟晚舟返回中国，该公司的一个重大难题今年得到解决。根据美国的引渡令，她在加拿大被监禁了近三年，孟晚舟在与美国司法部达成延期起诉协议之后获释回国。根据协议，美国同意撤回向加拿大提出的引渡要求，如果孟晚舟遵守协议要求，不发表与事实陈述相矛盾的声明，针对她的指控将在2022年12月撤销。