与李子柒发生矛盾的微念所持2100万元股权被冻结

头部网红李子柒与其所属MCN机构杭州微念品牌管理有限公司之间的矛盾又有新进展。杭州微念新增股权冻结信息，冻结数额2100万元（人民币，下同，445.29万新元），被执行企业为广西兴柳食品有限公司，执行法院为四川省绵阳市中级人民法院，冻结期限至2024年12月。

据第一财经报道，天眼查数据显示，杭州微念新增股权冻结信息，冻结数额2100万元，被执行企业为广西兴柳食品有限公司，执行法院为四川省绵阳市中级人民法院，冻结期限至2024年12月。此前，杭州微念所持四川子柒文化传播有限公司51万元股权也被冻结，执行法院为四川省绵阳市中级人民法院。

杭州微念的法定代表人是刘同明。刘同明被外界称为李子柒的“伯乐”，刘同明2016年找到了已在网络上“初露锋芒”的李子柒。2017年7月，杭州微念与李子柒合资成立四川子柒文化传播有限公司（下称“子柒文化”），双方分别持股51%、49%，由李子柒担任法定代表人及执行董事。两者的大致分工是：子柒文化负责内容创作，杭州微念围绕着“李子柒”IP进行商业布局。

“内容由李子柒来主导，团队只有三个人，一个是李子柒、一个摄影师，另一个是李子柒的助理。摄影师一般当天才知道拍什么。”此前，微念告诉记者，作为MCN机构，主要负责品牌推广，包括内容分发、渠道推广、品牌合作等。

在迅速成为短视频领域的超级IP后，借助李子柒IP的影响力，杭州微念也得以在投资版图上快速扩张。

成立于2020年7月、由杭州微念持股70%的广西兴柳食品有限公司得益于李子柒带货的螺蛳粉。李子柒同名天猫店铺于2018年8月开业，上线六天之后，这个当时仅有五款产品的店铺销售量破15万、销售额破千万元。一年后，李子柒旗舰店在售21款产品显示的总销量突破130万单，总销售额高达7100万元。2020年螺蛳粉走红网络之时，李子柒店铺推出的螺蛳粉一度成为抢手货。

今年7月14日,李子柒在微博上发布了前往四川自贡炼制井盐的视频后，便再未更新原创作品。

8月26日，李子柒助理表示，停更是因为李子柒在花更多时间进行学习。四天后，李子柒本人在平台中发布“大清早报个警。”并回复评论称“资本真的是好手段”，随后便秒删这一评论。因此，外界猜测，李子柒与她所在的MCN机构产生分歧。9月13日，李子柒助理发布微博证实和公司出现纠纷。

到了10月，李子柒一纸诉状将杭州微念及其法定代表人刘同明告上了法庭。当月，李子柒接受央视中文国际频道采访，称不愿意过度商业化。