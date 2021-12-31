中国科兴警告疫苗无法持续成为稳定收入来源

中国疫苗制造商科兴今年上半年的销售额取得爆炸性增长，不过该公司也警告称，随着冠病疫情消退，以及与其他疫苗制造商的竞争，未来公司营收将会下滑。

据彭博社报道，科兴今年上半年销售额达110亿元（美元，下同，约148亿新元），与去年同期6770万元相比，增长了160倍。科兴在今天的新闻稿中说，去年上半年公司刚开始对进行其疫苗的临床试验，录得亏损1260万元。

虽然世界各国目前正在争取为其公民接种加强针，疫苗目前还能成为疫苗制造商稳定的收入来源，不过科兴认为，今年取得的成绩并不代表未来的销售趋势，因为随着冠病疫情的消退和与其他疫苗制造商竞争压力的增加，科兴疫苗的销售预计会下降。

彭博社分析称，科兴公司销售及利润的暴增是因为该疫苗是中国以及大多数发展中国家首选接种的疫苗。据科兴公司称，该公司今年已在全球范围内分发了25亿剂疫苗，使其成为世界上被使用最多的冠病疫苗种类之一。

然而，一些早期主要依赖中国疫苗的国家，因为担心科兴疫苗保护力不足，在今年下半年开始向辉瑞公司等制造商订购疫苗。

最新的研究表明，即使接种了加强针，灭活疫苗可能无法产生足够的保护性抗体来对抗传染性更强的奥密克戎变种病毒。科兴公司也曾说，公司正在开发另一种针对这种特殊变体的灭活疫苗。尽管如此，科兴和国药疫苗仍然对冠病疫苗全球获取机制（COVAX）的疫苗供应至关重要。