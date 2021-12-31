张信哲回应代言赌博网站：合约仅限菲律宾且已终止

被网友举报代言赌博网站“欧宝娱乐”的台湾歌手张信哲回应称，相关合约只限于菲律宾且已终止。他为事件造成的不良影响致歉，并退出今晚（31日）东方卫视跨年盛典。

张信哲昨天（30日）在个人微博发声明称，事件所涉代言合约系经纪公司与欧宝娱乐菲律宾公司于2020年3月签署，符合当地法律，也仅限于合约期间在当地使用，2021年3月已与对方终止一切合作。

张信哲称，代言之事“不断被不实描述放大，严重误导大众并造成负面舆论和公共资源浪费”，让他深感困扰。

他称，将深刻反思检讨自己，身为公众熟知的歌手，守法只是底线，在道德层面更需做出表率，谨言慎行，以身作则，“对本事件给公众造成的不良影响，表示深深的歉意”。

张信哲的经纪公司北京潮水音乐也发布声明称，上述合约仅限于菲律宾，绝无安排张信哲在中国大陆等地区进行任何宣传活动。

该经纪公司称，诚挚向社会大众及所有合作单位致上最深的歉意，对本次事件对社会大众所产生的负面影响及占用公共资源作深刻的检讨。

另据红星新闻引述张信哲的工作人员消息，今晚东方卫视的跨年盛典，张信哲已经确定不会参加。

红星新闻记者发现，东方卫视跨年晚会官博已删除了张信哲的相关内容。

张信哲本月16日被网民举报代言境外赌博网站，并涉及在大陆推广问题。举报网民称，自己接到电话，对方声称是欧宝娱乐负责人，旗下代言人是张信哲，随后为其推荐了公司的承办业务，即通过存款赚取收益，还有参加网络游戏获得高档奖金与礼品。

该举报人称，张信哲在中国到处走穴、上节目、开演唱会捞钱，背地里还要帮助境外网络信息犯罪活动做推广，“要求封杀此严重劣迹艺人”。

事件在网络上发酵，有网民希望有关部门封杀张信哲，还有网民向原定邀请张信哲参加的东方卫视跨年晚会发起投诉。

中国政府近年加紧取缔公民参与境外赌博活动。中国驻菲大使馆2019年曾发表一份措辞严厉的声明说，近年来，菲律宾实体赌场和网络赌博公司大多将主要客户目标对准中国公民，使大量资金流出中国，通过地下钱庄跨境洗钱等一系列犯罪形式，对中国金融监管和金融安全造成负面影响。

值得一提的是，澳门博彩大亨周焯华上个月被捕，他所涉的罪名就包括在菲律宾等地开设网络赌博平台、组织中国公民参与跨境网络赌博活动。