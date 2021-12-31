中国过半职场人每天通勤超过一小时

当被问到每天上下班的共计通勤时间时，47.72%的中国职场人称在一小时以内，41.25%在一至两小时之间。此外还有11.03%在两小时以上。职场人中，还有近一成人跨城通勤。

据第一财经报道，猎聘最新公布的《2021职场人居住与通勤调查报告》显示，当前近一成职场人跨城通勤。分性别来看，男性跨城通勤的占比相对高于女性。其中，男性跨城通勤的占比为10.74%，女性这一占比仅为5.11%。

报告是基于中国各地超4000职场人的调研数据分析。报告显示，在跨城通勤的职场人中，每天跨城通勤的占比超六成，每周固定时间回去的职场人占比34.29%。

当被问到选择跨城市通勤的原因时，“工作地房价太高，只能去周边城市买房”以54.29%的得票率位居第一；“家人在异地，想和家人在一起”以40%的得票率位居第二；“房租便宜（如：大城市房租太贵，负担不起）”和“户籍因素，方便落户”以37.14%的得票率位居第三、第四。此外，认为市内通勤时间更长而选择跨城通勤的得票率亦较高。

以广佛为例，数据显示，从佛山中心市区到广州中心市区距离在20公里以内，是目前一二线城市中空间距离最近的。广东省体制改革研究会执行会长彭澎分析，广佛每天跨城往返人数这么多，首先是广州和佛山中心市区距离非常近，很少有两个经济大市市区距离这么近。现在两市的城区已经完全无缝对接。历史上广佛之间的经贸、人员往来就十分密切，同城化的步伐也走在全中国前列。

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不同规模的城市通勤时间也不同。超大城市尤其是一线城市，城区人口规模大，通勤时间往往更长。家住广州番禺、此前在广州黄埔区香雪区域的徐女士说，虽然坐地铁只需要换一次线，但加上两边距离地铁口的时间，这样下来上班单程就需要一个多小时，“往往晚上6点下班，回到家就7点半以后了。最近换了一个距离家比较近的工作，一下子省下好多时间。”

从不同城市职场人TOP3的上下班通勤方式来看，一线城市占比最高的是地铁，为52.14%；开车以18.8%的占比位居第二；公交以15.38%的占比位居第三。新一线城市占比前三的通勤方式亦为地铁、开车、公交，占比分别为30.94%、28.06%、22.3%。二线城市排名第一的上下班通勤方式为公交，占比35.85%；其次是开车占比28.3%；地铁以15.09%的占比位居第三。三线及以下城市通勤方式排名第一的是开车，占比46.30%；其次是步行，占比23.15%；公交以21.30%的占比位居第三。

