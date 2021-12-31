中国国产主旋律商业大片今年强劲占据C位

中国电影2021年呈现了疫情下全面复苏的旺盛生命力。话题性和共情度成为影片成功的决定性因素，国产主旋律商业片势头强劲，国人对海外大片的热情明显降低。

据中新社报道，灯塔专业版数据显示，截至2021年12月29日，内地电影院线票房已经达到464.50亿元（人民币，下同，98.43亿新元），观影人次达11.53亿，相较2020年的203.14亿元和5.49亿人次，数据线强势走高。

在疫情仍有反复，停工影响尚未消失的情况下，2021年内地电影市场诞生了历史最高春节档（78.22亿元）和历史第二高国庆档（43.87亿元）。

2021年中国电影院线，《长津湖》是最大赢家，高达57.72亿元的票房不仅是今年最高，更夺走了《战狼2》中国电影史票房第一的宝座，刷新了中国电影的票房纪录。

疫情以来，海外大片引进大幅减少，而即便2021年有《007：无暇赴死》《沙丘》等好莱坞巨制在此间上映，国人对其热情也是肉眼可见地降低。与之相对的，从2020年《八佰》的救市到如今一举登顶的《长津湖》，国产主旋律商业大片进击势头明显。

《长津湖》总监制黄建新所言：“《长津湖》中，有中国人对待战争、和平的态度，对待国家和土地的态度、对待兄弟姐妹的态度，这是完全属于中国精神世界的东西。”

2021年票房前十名中，除了《长津湖》，《我与我的父辈》《中国医生》与《悬崖之上》均为主旋律作品。此外，《1921》《峰爆》《扫黑·决战》也都是这一年中大银幕上很有存在感的影片。

对于主旋律商业片爆发出的强劲势头，业内分析认为，一方面，海外大片的降温令中国自己的主旋律重磅作品有了更大成长空间，另一方面，随着中国电影工业化的日渐成熟，这些头部影片在制作水准上已经达到相当的水平。

主旋律商业片在类型上的探索也可圈可点，以2021年的相关作品来看，除了战争片，亦有《中国医生》这样表现抗疫题材的，《峰爆》属于灾难题材，而《悬崖之上》则是典型的悬疑作品。

作为《长津湖》的续作，《长津湖之水门桥》将于虎年上映，尽管具体开画时间未定。