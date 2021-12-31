港府明起收紧货机机组人员检疫安排

香港特区政府宣布收紧驻港机组人员的检疫安排，所有曾在海外地区或台湾逗留、而目前需要入住指定检疫酒店三天的驻港货机机组人员，从周六起，返港后必须入住指定检疫酒店七天，直到取得核酸检测阴性结果。

据《星岛日报》报道，港府发言人说，这些机组人员在离开指定检疫酒店后，仍要在其医学监察期间接受多次的定期核酸检测，以持续监察他们的健康状况。

发言人说，航空服务对市民日常生活、社会运作及经济非常重要，作为应急方案，政府会批准和支援更多的货运包机运作；当局也已敦促航空公司加强闭环式管理，并落实缓减运力影响的一切可行措施，尽量减低收紧措施对香港带来的冲击。

发言人续称，对于涉及驻港机组人员确诊个案，有关航空公司已按政府要求进行调查，并尽快提交报告。政府对个别机组人员的违规行为表示遗憾，并下令有关航空公司严肃跟进。政府也要求航空公司必须采取有效措施，确保其机组人员严格遵守防疫安排下的相关规定，防止违规行为再次发生。

发言人强调，货机机组人员须接受医学监察，违反医学监察通知书条件可能涉及违反《预防及控制疾病规例》。政府会严肃审视个案，若发现有违法行为，必会依法追究。

另据《明报》报道，一名确诊奥密克戎冠病毒株的香港国泰航空空服员于本月27日违规外出，与父亲到九龙塘望月楼吃午餐。其父及同场不同桌的工人昨天均验出阳性。