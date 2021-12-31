年关将至 特斯拉中国密集涨价

中国人往往喜欢在过年时候买车。特斯拉值此之际再次上调了众多车型的价格。

据第一财经报道，特斯拉中国官网12月31日显示，Model 3后轮驱动版起售价格调整至265652元（人民币，下同，56292.6新元），较此前起售价上调1万元；Model Y后轮驱动版起售价格上调至301840元，较此前售价上调2.1万元左右。

特斯拉今年以来已经在美国涨价多达十几次，并至少六次提高了Model Y长续航版本的价格；而特斯拉在中国涨价则是近期才发生的事情。

一位刚刚提车的特斯拉Model 3车主告诉记者，自她订购特斯拉电动车的一个半月以来，这款Model 3标准续航版经历了三次涨价，价格总共涨了3万元。

密集的涨价发生在今年前半年的集中降价之后。过去一年，特斯拉在中国多次降价。今年7月30日，特斯拉将Model 3标准续航升级版的价格下调15000元，补贴后起售价格仅为235900元，创下新低。此前，特斯拉还一度将中国产Model Y标准版售价降至276000元。

特斯拉方面表示，车辆价格调整反映了成本波动的实际情况。也有分析人士表示，由于年底订车的人较多，价格上涨也反应了供求关系的变化。一位两周前刚刚预订了特斯拉Model Y高性能版的车主说，预计要等到明年3月份左右提车。

奥纬咨询董事合伙人张君毅说：“汽车零部件成本都在上涨，特斯拉到了年底更是不缺订单，涨价是为了保证利润。”他认为，特斯拉在中国短期会面临价格上涨的压力，但是过一阵的价格还是会调回来，因为特斯拉是根据成本来定价的。

特斯拉2020年财报显示，每辆电动车的平均销售价格较一年前下降了11％，这是因为更多的消费者转向价格较低的Model 3和Model Y车型。

在特斯拉最近一个季度的财报发布会上，该公司警告了原材料成本上涨的压力，并称公司正在面临进一步提升利润的挑战。特斯拉CEO马斯克也在近期的社交媒体上称：“供应链噩梦还未终结，明年仍会持续。”

特斯拉过去两年在中国通过不断加码本土化率，大幅降低了中国生产电动车的成本，目前特斯拉供应链本土化率已经超过95%。

过去一年，受到利好的交付数据和财报盈利的提振，特斯拉市值已经突破1万亿美元，不过在最新的召回事件发生后，当天股价下跌1.5%。

特斯拉成功的“中国故事”无疑是帮助其迅速占领市场领导地位的最大驱动因素。根据特斯拉公布的第三季度生产和交付数据以及中国乘联会的数据，目前特斯拉超过一半的电动车是在中国生产。今年前九个月，特斯拉中国的销售额为特斯拉全球贡献了约四分之一收入，持续飙升的股价也成就了特斯拉CEO马斯克成为全球最富有的人。

汽车咨询公司Automobility创始人罗威（Bill Russo）说，2021年，在中国销售的每五辆电动车当中，就有四辆是本土汽车品牌，特斯拉是唯一进入中国电动车制造商排名前十的国外品牌。

不断崛起的中国本土造车新势力给特斯拉造成很大的压力，并迫使其在中国市场采取激进的“低价策略”。

罗威对说：“特斯拉进入中国带动了整个电动车市场的发展，实现了把蛋糕做大的目的，让更多消费者开始接受电动车，使得后来进入市场的中国造车新势力有所机会。中国包括蔚来、小鹏、理想、威马等在内的电动车厂商的市场份额都有所增加，这可能给了特斯拉在中国降价的压力。”

这也意味着，长期来看，特斯拉在中国的市场份额将会不断被蚕食。根据投行摩根士丹利今年发布的一份报告预测，今年特斯拉在中国纯电动车市场的占有率可能约为15%，而随着中国本土电动车厂商的扩张，预计到2030年，特斯拉在中国的市场占有率将跌至7%以下。