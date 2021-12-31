中国批立陶宛援助计划拿平民钱包为政府错误买单

中国外交部批评立陶宛1.3亿元（欧元，下同，约1.99亿新元）的援助计划是在拿老百姓钱包为政府的错误买单。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（31日）主持例行记者发布会时，针对立陶宛的援助计划发表回应称，立陶宛政府本来可以用这笔钱来改善民生，抗击疫情，提升边境难民生存状况，却选择用老百姓的钱包为政府的错误买单。

赵立坚说，如果立陶宛政府真的想对相关企业表示支持，就应该从国家和人民的根本利益出发，回到在一个中国原则基础上，与中国发展各领域友好合作的正道。

另外，针对立陶宛总理希莫尼特说，中国对立陶宛施加了不适当的压力，设立“驻立陶宛台代表处”不值得中国做出这样的反应，赵立坚回应称，立陶宛的行为严重损害中国核心利益，中方有权做出正当合理反应。

他续称，世界上任何其他主权国家遇到这样的事，也必然会采取坚决果断措施。他批评立陶宛不仅从未反思悔改，反而四处造谣生事，这种避重就轻、转移矛盾的公关手段是可悲的。

随着中国对立陶宛实行的贸易施压不断加强，立陶宛政府正考虑实施一项价值1.3亿元的援助计划，以支援受中国贸易施压影响的立陶宛企业。立陶宛财政部长萨卡莱特（Gintare Skaiste）对内阁说，由于地缘紧张局势，以及目前立陶宛企业，尤其是出口企业在中国面临的问题，政府已经从欧洲区域发展基金（European Regional Development Fund）初步拨款600万元分配给企业。