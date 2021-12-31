深圳市国企注资入股房产企业华南城

中国国有企业将入股陷入困境的开发商华南城控股有限公司。

据彭博社报道，华南城在香港交易所发布公告，深圳市国资委全资附属公司深圳市特区建设发展集团有限公司同意出资19.1亿港元（3.31亿新元）认购华南城的股份，交易完成后将持有华南城扩大后已发行股本的29.3%，并成为第一大股东。

这一实际上的救助行动是中国政府采取的最新举措，旨在防止中国房地产行业前所未有的资金紧张状况损害经济增长，并威胁金融和社会稳定。决策者采取了从放宽房地产融资条件，到鼓励财务健康公司收购陷入困境开发商的资产等各种措施。

华南城公告，同意以每股0.57港元的价格向特区建发集团发行33.5亿股新股，发售价较0.69港元的最新收市价折让17.4%。所得款项将用于偿还现有债务和一般公司用途。

华南城在公告中说，认购事项将增强华南城的财务实力及融资能力，并为本公司提供机会扩大股东及资本基础，降低融资成本及改善债务结构，以及丰富资金渠道。

本月早些时候，标普将华南城长期发行人信用评级从B级下调至B-，负面展望反映的是，标普预期如果华南城未能及时执行计划，该公司的流动性将保持“紧张”；接着应华南城要求撤销了评级。

根据彭博汇编的数据，华南城有合计9.705亿美元（13.10亿新元）的三支美元债券将于2022年到期。