中国国内贸易发展规划提出推进基建

中国商务部等22部门印发“十四五”（2021至2025年）国内贸易发展规划提出，统筹推进传统与新型基础设施建设，要求到2025年，社会消费品零售总额达到50万亿元（人民币，下同，约10亿新元）左右；批发和零售业、住宿和餐饮业增加值达到15.7万亿元左右，网上零售额达到17万亿元左右。

中国商务部官网周五刊登的规划并称，要推动5G网络、物联网优先覆盖城市商圈、商品交易市场、大型商业综合体、商贸物流园区等，加强人工智能、云计算、区块链、大数据中心等新型网络、技术和算力基础设施建设。

“十四五”国内贸易发展规划鼓励平台企业向中小企业开放共享资源，带动中小企业数字化转型和技术、模式创新。创新平台监管模式，督促平台企业承担商品质量责任，完善市场准入制度，强化反垄断和防止资本无序扩张，营造竞争有序、开放包容的发展环境。

规划还鼓励有条件的地区开展汽车下乡和以旧换新，健全报废机动车回收利用体系，加大新能源汽车推广应用，积极发展汽车后市场。促进家电家具家装等消费，健全废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。推动调整不适应新型消费发展的政策法规，推动有序取消一些行政性限制消费购买的规定，放宽加油站经营限制。加大对销售假冒伪劣商品、虚假宣传、价格欺诈、泄露隐私等行为的打击力度。

此外，“十四五”国内贸易发展规划还提出，加快发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老新业态。鼓励发展婴幼儿照护等相关新业态。完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色免税店。

中国发改委副主任宁吉喆此前要求，用好投资政策和消费政策工具，实施好即将出台的扩大内需战略纲要。把稳增长放在更加突出位置。

中国商务部发言人高峰上周四介绍，11月中国消费市场增速有所放缓，但仍然展现出较强韧性；下一步将在提升城市消费的同时，加快健全县域商业体系，进一步促进农村消费培育消费热点。

中国商务部此前已印发“十四五”对外贸易高质量发展规划，提出将优化进出口商品结构，降低进口关税和制度性成本。扩大先进技术、重要设备、关键零部件进口，增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口，开展绿色低碳贸易合作。