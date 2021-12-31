习近平发表新年贺词 重申伟大复兴绝非轻松实现

中国国家主席习近平在2022年新年贺词中再次重申，中华民族伟大复兴不是“轻轻松松、敲锣打鼓”就能实现，要求“常怀远虑、居安思危，保持战略定力和耐心”。

习近平还说，中国做好了准备，将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。

央视《新闻联播》今晚7时播出习近平发表年度贺词的录像。按惯例，习近平今年也在办公室录制这段视频。背景书架上摆放的照片和去年大致相同，包括习近平年轻时的军装照、和父母、妻女等家人的合影，以及2018年他当选国家主席后进行宪法宣誓的照片等。

习近平首先以“意义非凡”形容过去这一年，列数这一年发生了中共和中国历史上具有里程碑意义的大事，包括中共建党100周年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程等。

习近平形容“大家忙了一整年”，而大家看到的、感悟到的中国，是一个坚韧不拔、欣欣向荣的中国。“这里有可亲可敬的人民，有日新月异的发展，有赓续传承的事业。”7月1日庆祝中共成立100周年时，他站在天安门城楼上“感慨系之”，“唯有踔厉奋发、笃行不怠，方能不负历史、不负时代、不负人民”。

两个月前闭幕的中共十九届六中全会，审议通过中共百年历史上第三份历史决议。习近平谈到这份决议时，引述已故中国领导人毛泽东与政治活动家黄炎培的“窑洞对”，强调只有勇于自我革命才能赢得历史主动。

他也重申，中华民族伟大复兴绝不是“轻轻松松、敲锣打鼓”就能实现，也绝不是“一马平川、朝夕之间”就能到达，强调要“常怀远虑、居安思危，保持战

略定力和耐心”。

习近平也叙述自己对贫困民众的关心，他自称自己也是农村出身，对贫困有着切身感受。习近平说，实现全民小康，摆脱贫困，是中共给人民的交代，也是对世界的贡献，“我们不能满足于眼前的成绩，还有很长的路要走”。

长约10分钟的贺词中，习近平回顾过去一年中国取得的成就，包括太空探索实现突破、运动员在奥运会创佳绩，中国疫情防控取得成效等。

他也提到“祖国一直牵挂着香港、澳门的繁荣稳定”，“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿”。

再过一个多月，北京就将举行冬季奥运会。这场全球体育赛事正遭美国、英国、澳大利亚等西方国家外交抵制。习近平在讲话中承诺，中国将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。