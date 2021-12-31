下午察：张信哲代言了什么网上赌博平台？

眼下是华语娱乐圈多事之秋，在中国大陆发展的台湾“情歌王子”张信哲，成为2021年收官前翻车的艺人。与之前的诸多失德明星不同，向来作风低调、鲜少绯闻的张信哲，因代言的公司被指涉嫌网络赌博而摊上大事，30多年维护的美好形象一夕之间被抵制声浪冲刷殆尽。

虽说张信哲自己并未犯下难以饶恕的罪过，看似“躺枪”被坑，但明星与哪方签约代言，以自己的形象为何种企业背书，是自己的抉择，惹出大祸总是难辞其咎。

张信哲代言欧宝娱乐的宣传海报。（互联网）

被网民实名举报

综合媒体报道，一名网民本月16日实名举报张信哲，指他公开代言菲律宾网络赌博诈骗平台，并涉及在大陆推广。

举报人说自己接到自称欧宝娱乐负责人的电话，对方说公司旗下代言人是张信哲，随后推荐了承办业务，包括客户能通过存款赚取收益，还能参加网络游戏获得高档奖金与礼品。他声称，自己最终被诈骗损失150万元（人民币，下同，31万新元）。

举报人指张信哲是“严重劣迹艺人”，在中国到处“走穴”、上节目、开演唱会赚钱，背地里还帮助境外网络信息犯罪活动做推广，他要求封杀张信哲。

事件不断在网络发酵，话题昨天冲上热搜，不少网民也嚷着要抵制张信哲。

这位中国网民自录视频，拿着身份证实名举报张信哲。（新浪网）

张信哲公司与本人回应

处在风头浪尖的张信哲经纪公司北京潮水音乐昨天回应，称与代言方在绝无违反法律法规的原则下进行合作，期限为一年，今年3月到期即终止一切合作。合约也仅限于菲律宾，绝无安排张信哲在中国大陆进行任何宣传。

张信哲同日在个人微博发声明解释，事件所涉代言合约系经纪公司与欧宝娱乐菲律宾公司于2020年3月签署，符合当地法律，也仅限于合约期间在当地使用。

他称，代言之事“不断被不实描述放大，严重误导大众并造成负面舆论和公共资源浪费”，让他深感困扰。他接着表示自己也在深刻反思检讨，身为公众熟知的歌手，守法只是底线，在道德层面更需做出表率，谨言慎行，以身作则，“对这个事件给公众造成的不良影响，表示深深的歉意”。

张信哲在微博发声明致歉。（微博截图）

察客探究：欧宝娱乐究竟是什么平台？

引发轩然大波的欧宝娱乐究竟是什么平台？

在一些明显带有软文性质的文章中，欧宝娱乐被形容为“深潜亚洲娱乐市场的领军品牌”“国际娱乐平台权威品牌”。油管（YouTube）频道“博彩侦察队”今年7月也上传了一段欧宝娱乐自家的宣传片，片中称欧宝娱乐是成立于2015年的国际综合娱乐平台，除了拿下各大足球联赛转播权，还赞助各种演唱会及娱乐活动，同时涉足信息安全板块，自主研发云支付系统等。

在天眼查APP上搜索“欧宝娱乐”，发现只有一家名为“广东欧宝娱乐文化传媒有限公司”的企业，法定代表人叫甯顺万，成立于2020年1月10日，目前该公司因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录。

网媒香港01称，欧宝娱乐是一家注册于英属维尔京群岛的知名博彩公司，并在英国、欧洲、菲律宾拥有合法牌照。公司主打体育领域，在2019-2020年赛季是西甲华伦西亚足球会的官方赞助商。

察客在网上搜索“欧宝娱乐”或“OB娱乐”，看到多个引入该平台的网址，内容涉及体育赛事转播、真人直播秀、电竞游戏、彩票投注等。

察客向线上客服咨询该平台是否能赌博，对方表示可以关注网站上的“盘口”，即足球博彩业中庄家让球的意思。（网络截图）

向该平台线上客服咨询后证实，平台的体育赛事可下注。察客随即注册了账户，登陆后可以在观看现场赛事转播时投注；而所谓的真人秀板块其实就是线上赌场，有荷官发牌，用户可以观看或下注。

在注册登录前，欧宝平台会显示提供真人秀直播，但注册进入直播间后，才发现所谓真人秀，是荷官发牌，在线赌博。（网络截图）

有的直播间还综合了网红直播元素，一名美女主播坐在荷官旁边，陪伴线上的网民（赌民）闲聊。

察客在平台上另一个直播间看到，平台也融入网红直播元素，让一位美女主播坐在荷官身旁，与网民闲聊。（网络截图）

北青网称，有网民反映自己在欧宝娱乐上输光自己的积蓄，身无分文。还有人指控在平台上赚的钱取不出来，除非继续投钱进去。

毋庸讳言，欧宝娱乐这家公司涉及体育博彩、线上赌博行业，并不难看出。如果张信哲本人或其经纪公司在与欧宝娱乐签约前做了尽责查证（due diligence），应该就能知道该公司的业务方向。

体育赛事方面，平台提供转播的当儿也让会员投注。涉及的比赛包括中国的球赛。（网络截图）

网民抵制与声援的声浪

被实名举报后，有不少网民号召抵制张信哲，还有人呼吁当局查税，看张信哲是否也有逃税。不过，声援张信哲者也不乏其人。

“挺张派”网民说，与欧宝一年的短期合作，不能与宣扬赌博划等号。微信用户“封跃平律师”质问：“周星驰和刘德华早年也拍过赌博相关电影，难道也要抵制他们吗？”

该用户还说，虽然在中国大陆严禁赌博相关的一切行为，但在香港澳门等地方赌博暂时还属于合法的存在，“如果因为张信哲代言国外赌博平台就被封杀，那么我们就等于对自身认可的一国两制发起了质疑，这将本末倒置！”

但无论网民发起的抵制是否成事，张信哲已蒙受损失。今晚东方卫视的跨年盛典，张信哲已经确定不会参加。名誉扫地后，张信哲未来很可能面临更大的损失。

抵制与声援张信哲的声音都有，但他的事业无疑已经受到损失。（互联网）

与洗米华有关？

网络赌博一直是中国大陆打压的对象，就在本月21日，四川省眉山市公安局发布消息称，当局破获一特大网络赌博案，涉及赌博资金流水逾3亿元，查明涉及全国的参赌人员2000余人。

本月27日，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报孝感市公安局成功破获“9·17涉嫌新型网络犯罪系列案”相关情况，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情、洗钱流水总金额达318亿元。

今年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案（十一）（草案）》正式实施，跨境赌博首次写进刑法，网络赌博就包括在跨境赌博内。

澳门博彩业中介大佬周焯华（绰号“洗米华”）据报已被羁押在澳门路环监狱。（互联网）

值得一提的是，澳门博彩大亨、“小赌王”周焯华（绰号洗米华）上个月被捕，他所涉的罪名包括在菲律宾等地开设网络赌博平台、组织中国公民参与跨境网络赌博活动。

自媒体“老资料网”认为，周焯华被捕是拔出萝卜带出泥，他的理据是周焯华的赌场和张信哲所代言的平台都在菲律宾；搜狐新闻则称，洗米华被捕后，据说也供出了一些大人物，暗示张信哲与此有关，但这些传言目前无法证实。

代言即代表个人立场与价值观

回看今年诸多失德艺人，都是艺人本身犯了错或传出丑闻，被品牌方割席解约，而张信哲此次是所代言的对象本身出了问题。

不过，“代言”从字面意思理解，就是代替别人表达意见或传达信息，代言人首先要认同这个意见或信息。因此，代言行为除了商业属性外，也涉及了艺人的立场与价值观，艺人以个人形象为企业代言，就是用自己的声誉为企业加持，由此赚取代言费。

张信哲代言欧宝娱乐的宣传画面截图。（互联网）

因此，明星与所代言的企业有一定的依存关系，明星为企业与产品背书，向社会大众推广商业产品或服务，负有道义责任，若不谨慎行事很可能名誉崩塌，断送事业。可叹张信哲的形象一向亲切良善，他有虔诚的宗教信仰，父亲是一名牧师，如今竟摊上“为赌博网站代言”之事，反差之大让人唏嘘。